路跑》千金小姐獎項助威！陳美彤以賽代訓奪半馬冠軍

陳美彤（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕今日清晨的臺北市市民廣場，是一片屬於女孩閃耀的力量！「2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑」今日集結近萬名女性跑者鳴槍起跑。

2026 TS WOMEN RUN作為榮獲國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）與世界田徑總會（WA）雙重認證的專業賽事。超過萬名跑者無懼挑戰、齊聚一堂，共同詮釋「女力崛起」的最美身影。半程馬拉松組程彥綾一馬當先，在前半段取得領先位置，緊跟在後的陳美彤在進入河濱賽道後逆轉超前，最終以1小時23分37秒的成績封后摘金，程彥綾則以些微差距拿下第二名。

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年初在渣打臺北公益馬拉松刷新個人半馬PB的陳美彤近況不錯，即使面對今天的微高溫仍保持穩健的配速水平，才能在後半段程彥綾降速時完成反超。接下來兩人都不約而同要前往美國參加波士頓馬拉松，今天以賽代訓分別跑出好成績，也互相預祝下禮拜要一起「美美的跑進終點」。

今年加倍的「千金小姐」獎金制度，針對半程馬拉松與10公里組總成績前100名跑者，祭出分別為2000元與1000元的激勵獎金。在優渥獎金的號召下，10公里組前三名上演激烈廝殺，林倩嵐（40分41秒）、白芷瑞（40分48秒）、馬惠文（40分50秒）相距不到10秒先後衝線，催生出更高的競技水準，成功帶動女孩們在專業認證賽道上，以實力贏得「千金」榮耀。

在21公里挑戰的盡頭，賽事夥伴adidas特別邀請國內跳遠紀錄保持人林昱堂與甫達標亞運百米資格的短跑女將廖晏均親臨終點線，為每一位完賽者掛上象徵榮耀的獎牌。透過運動員間的能量傳遞，這份完賽證明將化為最溫暖的祝福，見證妳勇敢跨越舒適圈、成就巔峰的榮耀時刻。

在10公里組的終點線，大會特別邀請到金曲歌后鄭宜農溫柔現身，為完成挑戰的女神們帶來最誠摯的祝賀。她不僅親自為跑者掛上完賽獎牌，更在賽後舞台，用她那充滿渲染力的的嗓音化作最暖應援，伴隨著清晨灑落的晨曦，為這場女力盛會注入一股溫暖而堅定金黃色的力量。

廖晏均掛牌。（官方提供）

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