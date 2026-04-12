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MLB》大谷翔平第4轟續寫最狂紀錄！「西語老師」開轟助陣道奇2連勝

2026/04/12 11:48

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場迎戰遊騎兵系列賽第2戰，日本巨星大谷翔平敲出本季第4轟，加上「西語老師」也開轟助陣，道奇終場6：3擊敗遊騎兵，收下2連勝。

大谷翔平今天首局首打席砲轟遊騎兵右投萊特（Jack Leiter），本季第4轟出爐，也是主場首轟，同時達成跨季連續45場上壘，延續日本球員史上最長連續上壘紀錄，並在道奇隊史名列第5名，下一目標將是塞伊（Ron Cey）1975-76年的47場。

此外，大谷也延續他的二刀流紀錄，仍為現役最長連續上壘，以及最長局數無責失分（連28.2局）紀錄保持人。大谷今天還敲出一支內野安打，此役4打數2安打，貢獻1分打點，吞下2次三振，賽後打擊率0.283、攻擊指數0.940。

大谷1局下陽春砲追平後，「西語老師」賀南德茲（Teoscar Hernández）該局也夯出3分砲一舉超前，道奇一路保持領先拿下勝利。先發右投斯漢（Emmett Sheehan）今主投6局被敲4安，包含尼莫（Brandon Nimmo）單場雙響砲，失掉3分都是責失分，投出6次三振與1次保送，收下本季第2勝，賽後防禦率6.60。

赫南德茲。（路透）赫南德茲。（路透）

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