自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》想挑戰「50-50」卻搞不懂規則？洋基明星隱形失誤後語出驚人

2026/04/12 12:07

奇澤姆。（路透）奇澤姆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天10局下因明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）低級再見「隱形」失誤，以4：5敗給光芒吞下4連敗。賽後奇澤姆竟直言搞不懂規則，甚至還經由隊友提醒後才會意過來。

上季打出「31轟31盜」的奇澤姆，季末收下二壘手銀棒獎，休季更迎來好「薪」情，獲得洋基1020萬美元（約新台幣3.2億）薪水，更喊出今年要挑戰「50轟50盜」。然而他今天在10局下有機會製造雙殺將戰線搬進11局，卻漏球讓光芒跑回再見分，紀錄上則是記野手選擇而非失誤。

根據《The Athletic》洋基記者柯許納（Chris Kirschner）發文指出，奇澤姆賽後對再見失誤的Play作出解釋：「我本來是真的打算先觸殺跑者再傳一壘，我不知道規則是怎樣，如果我先丟一壘再傳回二壘，這樣算雙殺嗎？我不知道，這樣有算打點嗎？」

奇澤姆說完後，在一旁的隊友葛里遜（Trent Grisham）插話：「（回本壘的）分數會算。」奇澤姆回應：「還是會算分嗎？」葛里遜繼續跟他解釋timing play：「他們會在二壘跑者被觸殺前就回本壘得分。」奇澤姆聽完後說：「但照我原本的想法，最後大概也不會成功吧。」

奇澤姆又被問及，如果當下有成功把球接乾淨，是否有機會去觸殺二壘跑者狄亞茲（Yandy Díaz），他回答：「當下唯一選擇就是那樣，你沒辦法去抓本壘的辛普森（Chandler Simpson），我最多就是去試試看能不能碰到他，希望他偏離跑壘路線被判出局，再把球傳一壘完成雙殺，那是我們當下最好的機會了。」

奇澤姆強調，如果他沒能完成觸殺，或是沒有讓狄亞茲偏離跑壘路線，結果也是一樣，「我不知道他當時離我有多近，我真的不知道，因為我當下根本沒時間抬頭看，球就在地上。」

奇澤姆這番言論，也在網路上引發球迷大肆批評。本季他至今14場出賽打擊率僅0.173、攻擊指數0.482，今天又發生再見「隱形」失誤，洋基賽後也只領先光芒1場勝差，隨時準備「黃金交叉」跌落美東王座。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中