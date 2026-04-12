MLB》想挑戰「50-50」卻搞不懂規則？洋基明星隱形失誤後語出驚人

奇澤姆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天10局下因明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）低級再見「隱形」失誤，以4：5敗給光芒吞下4連敗。賽後奇澤姆竟直言搞不懂規則，甚至還經由隊友提醒後才會意過來。

上季打出「31轟31盜」的奇澤姆，季末收下二壘手銀棒獎，休季更迎來好「薪」情，獲得洋基1020萬美元（約新台幣3.2億）薪水，更喊出今年要挑戰「50轟50盜」。然而他今天在10局下有機會製造雙殺將戰線搬進11局，卻漏球讓光芒跑回再見分，紀錄上則是記野手選擇而非失誤。

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Jazz could've tagged Diaz and thrown to first for the double play. Instead he bobbles the ball and the Rays walk it off pic.twitter.com/1ij5OyebPQ — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） April 12, 2026

根據《The Athletic》洋基記者柯許納（Chris Kirschner）發文指出，奇澤姆賽後對再見失誤的Play作出解釋：「我本來是真的打算先觸殺跑者再傳一壘，我不知道規則是怎樣，如果我先丟一壘再傳回二壘，這樣算雙殺嗎？我不知道，這樣有算打點嗎？」

奇澤姆說完後，在一旁的隊友葛里遜（Trent Grisham）插話：「（回本壘的）分數會算。」奇澤姆回應：「還是會算分嗎？」葛里遜繼續跟他解釋timing play：「他們會在二壘跑者被觸殺前就回本壘得分。」奇澤姆聽完後說：「但照我原本的想法，最後大概也不會成功吧。」

奇澤姆又被問及，如果當下有成功把球接乾淨，是否有機會去觸殺二壘跑者狄亞茲（Yandy Díaz），他回答：「當下唯一選擇就是那樣，你沒辦法去抓本壘的辛普森（Chandler Simpson），我最多就是去試試看能不能碰到他，希望他偏離跑壘路線被判出局，再把球傳一壘完成雙殺，那是我們當下最好的機會了。」

奇澤姆強調，如果他沒能完成觸殺，或是沒有讓狄亞茲偏離跑壘路線，結果也是一樣，「我不知道他當時離我有多近，我真的不知道，因為我當下根本沒時間抬頭看，球就在地上。」

奇澤姆這番言論，也在網路上引發球迷大肆批評。本季他至今14場出賽打擊率僅0.173、攻擊指數0.482，今天又發生再見「隱形」失誤，洋基賽後也只領先光芒1場勝差，隨時準備「黃金交叉」跌落美東王座。

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