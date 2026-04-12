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MLB》台灣強投鄧愷威後援0.2局飆2K好投！太空人卻遭再見安吞6連敗

2026/04/12 13:09

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人客場對決水手系列賽第2戰，台灣強投鄧愷威在6局下半7：7平手局面登板，後援0.2局飆2K無失分。然而太空人在9局下遭水手克勞福（J.P. Crawford）敲出再見安打，以7：8輸球，狂吞6連敗。

鄧愷威上次登板是在9日，當時連2天上場後援。今天他休息2天後在6局下登板，面對首名打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）用8顆球投出保送，接著對決萊利（Luke Raley）用高角度速球讓他揮空三振，接著滿球數下用招牌橫掃球讓楊恩（Cole Young）揮空三振，連飆2K後退場休息。

這是鄧愷威本季第6場出賽，後援0.2局無關勝負，投20球有12顆好球，最快球速96.4英哩（約155.1公里），沒被敲安無失分，飆出2次三振，另有1次保送，賽後防禦率2.16。

太空人此役先發投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）投4.1局挨5安，包含去年60轟的羅里（Cal Raleigh）本季第2轟，失6分責失分；歐科特（Steven Okert）後援0.2局失1分，鄧愷威0.2局無失分，金恩（Bryan King）1.1局無失分，布魯博（AJ Blubaugh）1局無失分。

9局下仍是7：7平手，太空人派出本季暫代明星守護神哈德（Josh Hader）擔任終結者的阿布瑞尤（Bryan Abreu）登板，結果他飆出三振後連續投出3次四壞保送形成滿壘，最後失投速球被克勞福敲出游擊平飛再見安打，太空人狂吞6連敗。

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

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