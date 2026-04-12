羽球》台中太陽盃開賽 2千人參賽破紀錄

第3屆台中太陽盃全國羽球錦標賽，於4月3日至5日、11日至12日，共5天在朝馬國民運動中心熱烈展開，吸引全國逾1500組、近2000人次報名參賽，規模創下國內同類賽事新高。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕總獎金30萬台幣的第3屆台中太陽盃全國羽球錦標賽，於4月3日至5日、11日至12日，共5天在朝馬國民運動中心熱烈展開，吸引全國逾1500組、近2000人次報名參賽，規模創下國內同類賽事新高。

開幕典禮有立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、台中運動局長游志祥、羽球協會秘書長李侑龍、朝馬國民運動中心主委朱俊宏、百弘體育用品有限公司總經理程琳婷，以及大鵬國小、南屯國小、忠明國小等校代表齊聚開幕典禮。

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賽事由台中市政府、台中市體育總會羽球委員會和青少年羽球推廣協會共同主辦。台中運動局長游志祥表示，賽事從U9-U19及24至55歲以上社會組與公開組，還有加碼高獎金的挑戰組，且選手參賽還可以吃到台中名產太陽餅。

台中市體育總會羽球委員會主任委員謝震頴表示，羽球為台中重點發展運動項目之一，太陽盃透過高獎金賽事吸引全國好選手來台中交流，未來將持續強化與國際接軌，協助在地選手站上世界舞台，另外也藉由太陽盃贈球給南陽國小、大鵬國小、萬和國中共12箱，總價約20萬台幣。

台中未來將持續推動友善運動環境，透過完善場館設施、補助訓練資源、提供參賽經費及教練增能計畫，建構系統性選手養成與升級制度，未來也要積極與各級學校及社區合作，推動校園扎根與社區推廣，讓羽球融入市民日常，朝「全台最具羽球競爭力指標城市」邁進。

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