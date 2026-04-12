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MLB》「可是對面站的是大谷翔平...」 遊騎兵主帥讚日本巨星超強怪力

2026/04/12 13:45

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對遊騎兵首局首打席炸裂，游擊兵總教練舒馬克（Skip Schumaker）賽後也直言，大谷是史上最強球員。

大谷翔平今天首局首打席砲轟遊騎兵右投萊特（Jack Leiter），鎖定一顆沒有進到好球帶的內角滑球出棒，夯出右外野陽春砲，擊球初速104.5英哩、飛行距離390英呎、仰角36度。大谷本季第4轟出爐，也是主場首轟，同時達成跨季連續45場上壘，延續日本球員史上最長連續上壘紀錄，並在道奇隊史獨居第5名，下一目標將是塞伊（Ron Cey）1975-76年的47場。

遊騎兵今天開賽靠著尼莫（Brandon Nimmo）首局首打席陽春砲先馳得點，但1局下馬上被大谷回敬遭追平，游擊兵總教練舒馬克賽後直言：「我們用首局首打席全壘打有了好的開始，但對方打線最前面站的是大谷翔平。我之前就說過，他是我見過最出色的球員之一，甚至可能是史上最強，他能把內角卡特球（大聯盟官方認定滑球）硬拉成全壘打。」

遊騎兵先發右投萊特遭大谷砲轟後，又被「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出3分砲。舒馬克表示：「如果只是被打一發陽春砲，還算是可以接受的範圍，這個系列賽我們也被打過幾支。但問題在四壞保送後又挨轟，這一點也分出今天勝負。」

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