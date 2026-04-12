高球》富士軟片女子公開賽最後一輪 吳佳晏勇奪生涯日巡正賽第2冠

吳佳晏。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅日高爾夫女將吳佳晏今天在JLPGA富士軟片女子公開賽最後一輪繳出70桿，以總桿206桿勇奪生涯第2座日巡正賽冠軍，笑納1800萬日圓冠軍獎金（約358.7萬台幣）。

過去在女子台巡賽被封為「最強新人」的吳佳晏，自2023年展開旅日生涯，去年11月在JLPGA大王製紙女子公開賽封后，奪下生涯首座日巡正賽冠軍。

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吳佳晏今年開季打得有些跌跌撞撞，她在日巡出賽5場僅兩場晉級，但在上週的山葉女子公開賽狀態逐漸回穩，以並列第9作收。

吳佳晏這週在總獎金1億日圓的富士軟片女子公開賽登場，前兩回合都繳出68桿，且兩回合打完獨居領先，今天有望問鼎生涯第2座日巡正賽冠軍；這一站還有蔡佩穎、盧曉晴兩名台灣女將參戰，可惜都在兩輪打完後遭淘汰。

吳佳晏今天在前9洞打完吞下2柏忌僅抓下1鳥，一度掉到並列第2，但在轉場後她於第11、12洞連續進帳小鳥，再度回到單獨領先。只是後面仍有追兵，但她在第16、17洞都獵下小鳥，一舉擴大到3桿差距，可惜最後一洞以柏忌收尾，但不影響結果，仍順利抱回冠軍，她也成為自2017年的盧曉晴後，首位在此賽事封后的台灣女將。

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