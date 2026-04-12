自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》炸裂！台灣重砲林安可10下再見全壘打 旅日首轟出爐（影音）

2026/04/12 15:17

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣重砲林安可，今天面對羅德擔任第5棒指定打擊，前3打數都沒安打的他，在延長賽10局下敲出陽春砲，旅日生涯首轟就是再見全壘打，幫助西武獅以2：1擊敗羅德。

2局下林安可面對羅德23歲右投廣池康志郎，被一顆低角度139公里指叉球吊中揮空三振，5局下為該局首名打者，這次看著151公里內角速球進壘，站著不動吞K，前2打席都吞下三振。8局下林安可又是首名打者，這回面對羅德後援右投澤田圭佑，相中147公里紅中速球，敲出右外野飛球出局。

雙方今天上演投手戰，廣池康志郎7局用93球，僅被敲出1支安打，狂飆8次三振沒有失分；西武火球王牌平良海馬同樣繳出7局無失分超優質先發，燃燒118球被敲5支安打，投出6次三振與2次四壞保送，另有1次觸身球。

9局上0：0平手局面，西武派出22歲新秀終結者岩城颯空，結果他單局被敲出2支安打外加投出1保送，失掉1分。9局下西武獅靠著源田壯亮適時安打追平，逼進延長賽。10局下林安可在1出局後上場打擊，鎖定羅德洋投隆恩（Sam Long）145公里紅中速球，夯出右外野再見陽春砲，日職生涯首轟出爐，也幫助西武獅獲勝。

林安可開季一度連續9場比賽有安打，不過今天近期陷入小低潮，連續3場比賽沒有安打。今天前3打席也都未能敲安，還苦吞2K，直到延長賽10局下，用日職生涯首轟一吐怨氣。林安可此役4打數1安打，賽後打擊率0.222。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中