日職》炸裂！台灣重砲林安可10下再見全壘打 旅日首轟出爐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣重砲林安可，今天面對羅德擔任第5棒指定打擊，前3打數都沒安打的他，在延長賽10局下敲出陽春砲，旅日生涯首轟就是再見全壘打，幫助西武獅以2：1擊敗羅德。

2局下林安可面對羅德23歲右投廣池康志郎，被一顆低角度139公里指叉球吊中揮空三振，5局下為該局首名打者，這次看著151公里內角速球進壘，站著不動吞K，前2打席都吞下三振。8局下林安可又是首名打者，這回面對羅德後援右投澤田圭佑，相中147公里紅中速球，敲出右外野飛球出局。

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雙方今天上演投手戰，廣池康志郎7局用93球，僅被敲出1支安打，狂飆8次三振沒有失分；西武火球王牌平良海馬同樣繳出7局無失分超優質先發，燃燒118球被敲5支安打，投出6次三振與2次四壞保送，另有1次觸身球。

9局上0：0平手局面，西武派出22歲新秀終結者岩城颯空，結果他單局被敲出2支安打外加投出1保送，失掉1分。9局下西武獅靠著源田壯亮適時安打追平，逼進延長賽。10局下林安可在1出局後上場打擊，鎖定羅德洋投隆恩（Sam Long）145公里紅中速球，夯出右外野再見陽春砲，日職生涯首轟出爐，也幫助西武獅獲勝。

林安可開季一度連續9場比賽有安打，不過今天近期陷入小低潮，連續3場比賽沒有安打。今天前3打席也都未能敲安，還苦吞2K，直到延長賽10局下，用日職生涯首轟一吐怨氣。林安可此役4打數1安打，賽後打擊率0.222。

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