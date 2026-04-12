TPBL》回饋非洲家鄉孩子 雲豹攜手迪亞洛基金會做公益

迪亞洛公益活動。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹近年來不僅在球場上力拚佳績，更致力於將正向影響力延伸至社會角落，本季例行賽主場最終戰4月26日賽後，球團將攜手陣中洋將迪亞洛（Cheick Diallo）個人創辦的基金會「CD13 Foundation」，共同舉辦公益籃球活動，為號召球迷共襄盛舉，球團特別推出專屬「公益籃球套票」，並將在下週一4月13日中午12點於KKTIX正式開賣，邀請雲豹球迷將對籃球的熱愛，化為幫助非洲孩童勇敢築夢的實際行動。

來自非洲馬利共和國的迪亞洛，一直以來心繫家鄉孩子的教育與發展，談及創辦基金會的初衷，迪亞洛感性分享：「我從小在資源比較匱乏的環境下生活，後來有機會到美國讀書、打球，就一直希望能回饋家鄉，成立基金會主要是為了幫助當地的兒童、病人與單親家庭，我期望透過籃球這個平台擴大影響力，讓下一代的孩子能在更好的環境下長大。」

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本次推出的「公益籃球套票」限量僅100套，每組售價新台幣1,000元，內容包含兩張4月26日桃園巨蛋「調啤區」門票、賽後公益籃球活動參加資格乙名，以及一件為本次活動特別設計的紀念T恤，活動所有收益在扣除必要成本後，將全數捐贈予「CD13 Foundation」，直接用於改善非洲孩童的生活與籃球資源。

為了本次公益計畫，迪亞洛更親自號召全隊以及總教練羅德爾（Henrik Rödl）參與，全隊將於賽後現身與購買套票的球迷進行活動，充分展現球隊陣中深厚情誼，一同展現回饋社會的凝聚力。

過去效力於日本 B.LEAGUE 京都創榮隊時，迪亞洛就曾舉辦過公益籃球活動，本季來到台灣後，他深刻感受到球迷滿滿的熱情，迪亞洛表示：「每個國家的文化都不同，我很期待這次在台灣的活動，希望球迷們都能來參加，一起支持公益，將這份溫暖回饋給非洲家鄉的孩子們。」

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