自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》回饋非洲家鄉孩子 雲豹攜手迪亞洛基金會做公益

2026/04/12 14:09

迪亞洛公益活動。（雲豹提供）迪亞洛公益活動。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹近年來不僅在球場上力拚佳績，更致力於將正向影響力延伸至社會角落，本季例行賽主場最終戰4月26日賽後，球團將攜手陣中洋將迪亞洛（Cheick Diallo）個人創辦的基金會「CD13 Foundation」，共同舉辦公益籃球活動，為號召球迷共襄盛舉，球團特別推出專屬「公益籃球套票」，並將在下週一4月13日中午12點於KKTIX正式開賣，邀請雲豹球迷將對籃球的熱愛，化為幫助非洲孩童勇敢築夢的實際行動。

來自非洲馬利共和國的迪亞洛，一直以來心繫家鄉孩子的教育與發展，談及創辦基金會的初衷，迪亞洛感性分享：「我從小在資源比較匱乏的環境下生活，後來有機會到美國讀書、打球，就一直希望能回饋家鄉，成立基金會主要是為了幫助當地的兒童、病人與單親家庭，我期望透過籃球這個平台擴大影響力，讓下一代的孩子能在更好的環境下長大。」

本次推出的「公益籃球套票」限量僅100套，每組售價新台幣1,000元，內容包含兩張4月26日桃園巨蛋「調啤區」門票、賽後公益籃球活動參加資格乙名，以及一件為本次活動特別設計的紀念T恤，活動所有收益在扣除必要成本後，將全數捐贈予「CD13 Foundation」，直接用於改善非洲孩童的生活與籃球資源。

為了本次公益計畫，迪亞洛更親自號召全隊以及總教練羅德爾（Henrik Rödl）參與，全隊將於賽後現身與購買套票的球迷進行活動，充分展現球隊陣中深厚情誼，一同展現回饋社會的凝聚力。

過去效力於日本 B.LEAGUE 京都創榮隊時，迪亞洛就曾舉辦過公益籃球活動，本季來到台灣後，他深刻感受到球迷滿滿的熱情，迪亞洛表示：「每個國家的文化都不同，我很期待這次在台灣的活動，希望球迷們都能來參加，一起支持公益，將這份溫暖回饋給非洲家鄉的孩子們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中