企排》張祐晨、廖苡任榮獲MVP 下季男排確定將有新球隊

雲林美津濃隊長張祐晨（右）及台北鯨華女排隊長廖苡任分獲本季最有價值球員。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕排球協會今舉行企業21年甲級排球聯賽頒獎典禮，雲林美津濃隊長張祐晨及台北鯨華女排隊長廖苡任分獲本季最有價值球員（MVP）。

企排21年男子組個人獎項最大贏家為張祐晨，除MVP，他還拿下得分王及最佳邊線攻擊手榮銜（另一獲獎者為臺北國北獅隊長李元）。女子組廖苡任除獲MVP，還抱走最佳舉球員獎項，表現深受教練團與球迷肯定。值得注意的是，目前僅就讀高中的許甄軒，成為企排史上最年輕得分后，也抱走本季最佳邊線攻擊手（另一獲獎者為高雄台電蔡幼群）。本季雲林美津濃在例行賽排名第二，最終在總冠軍賽扳倒例行賽第一的屏東台電，登上王座。

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女子組方面，廖苡任在企排21年以舉球員身分率隊奪冠，在大專排球聯賽則是教練團成員之一，同樣是雙冠入袋，總教練鄧衍敏對於旅日返台的廖苡任讚譽有加，認為她抱走企排21年MVP實至名歸，「場上場下、順境逆境，都把這支球隊帶領得很好！」

排協秘書長黃國光表示，排協將一本推廣排球運動初衷，努力籌辦新賽季企排22年，他也透露，男排確定將有新球隊加入，敬請球迷拭目以待。

台北鯨華女排封后。（記者盧養宣攝）

張祐晨除MVP還拿下得分王及最佳邊線攻擊手榮銜，成為最大贏家。（記者盧養宣攝）

本季雲林美津濃在例行賽排名第二，最終在總冠軍賽扳倒例行賽第一的屏東台電，登上王座。（記者盧養宣攝）

雲林美津濃隊長張祐晨（右）及台北鯨華女排隊長廖苡任（左）分獲本季最有價值球員。（記者盧養宣攝）

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