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MLB》投手大谷領銜輪值穩定輸出 羅伯斯盛讚：感覺很好

2026/04/12 16:07

斯漢。（美聯社）斯漢。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲右投斯漢（Emmet Sheehan）今天對戰遊騎兵，繳出6局6K失3分的優質先發，並靠著大谷翔平和赫南德茲（Teoscar Hernández）首局接力開轟，終場以6：3贏球，收下2連勝，斯漢本季第2勝也入袋。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚，開季有可靠的先發輪值，感覺真好。

「一切感覺好多了，」斯漢賽後受訪表示，今天有把球威投出來，執行力也更好，他也透露自己在投球動作加入了一個「拍手套」的動作，幫助他保持投球節奏，他認為之前球速下滑，跟之前的投球機制有關。斯漢今天最快球速有96.6英哩，主投6局被敲4支安打，挨2轟失3分，另外有6次三振和1次保送，防禦率降至6.60。

斯漢開季前兩場先發表現不佳，首場面對響尾蛇主投3.1局失4分，而之前對戰國民則是5.2局失4分，防禦率高達8.00。羅伯斯認為斯漢走出開季低潮，他說：「今天可能是他球速表現最好的一晚，他進入了戰鬥模式，而不僅僅是追求球速，這正是你希望從年輕投手身上看到的。」

自投手大谷4月1日對戰守護者，投出6局6K無失分的好投，拿下本季首勝後，道奇先發輪值已經連續10場比賽投滿至少5局，這讓牛棚在球季初期能保持充沛的體力。羅伯斯盛讚：「這非常棒，說明了先發投手投得很有效率，他們讓我們能把牛棚調度安排在最適合的位置，先發投手能在開季就有穩定發揮，這是很好的事情。」

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