全中運韻律體操》張喻婷、張喻涵姊妹花國中生涯2金1銀謝幕

張喻婷、張喻涵率台南市復興國中拿到本屆全中運韻律體操團隊全能銀牌。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026嘉義全中運韻律體操賽已提前落幕，台南市復興國中雖以些微差距「銀恨」，未能完成團隊全能三連霸，陣中人氣最旺的雙胞胎姊妹花張喻婷、張喻涵，3年下來累計2金1銀，讓國中生涯風光謝幕。

張喻婷、張喻涵為校爭光，也替台南市留下歷史紀錄，如今姊妹已經9年級，國中最後一年再次攜手，還是帶領學妹們站上頒獎台，也證明辛苦訓練沒有白費。尤其血濃於水的兩人場上默契十足，一個眼神就能心領神會，平常生活更會彼此照應，姐姐愛漂亮手也靈巧，常會幫忙妹妹化妝；而筋骨軟Q的妹妹則協助姐姐拉筋，相伴練習一起比賽成長，共同度過人生重要階段。

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過去兩年，張家姊妹追隨學姐一起努力，今年兩人則率領學妹參賽，責任特別重大。身為隊中大姐大，張喻婷肯定團隊表現，但也坦承壓力沉重，「因為擔心自己沒有帶好，沒辦法達到團隊想要的目標，希望升上高中後，能跟著學姐再一起開心拿牌。」

對妹妹張喻涵來說，這是此生最難忘的比賽，她很自責沒照顧好身體，本身就有氣喘老毛病，比賽前兩天重感冒引發，擔心影響比賽沒吃藥，賽前練習時發現病況加劇，幾乎喘不過氣來，動作老是不到位，越來越緊張影響場上表現。她希望汲取此次經驗，好好調整準備，往後比賽能正常發揮。

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