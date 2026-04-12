羽球》麟洋配合體對決U19冠軍！李洋笑稱：感謝他們沒起殺心

麟洋配合體。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部長李洋今天和奧運雙金老搭檔王齊麟在清晨盃表演賽再次合體，對決全國青年暨青少年羽球錦標賽U19冠軍林聖茗／黃子源，寶刀未老的麟洋配最終以31：19勝出，李洋也笑說：「感謝他們沒起殺心」。

李洋和王齊麟攜手摘下東京、巴黎奧運羽球男雙金牌，李洋在2024年退役先從事教職，去年運動部成立後也成為我國首任部長，高掛球鞋逾1年，今天他再次和王齊麟合體出擊，兩人也在表演賽以31：19獲勝。

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李洋說：「可以跟齊麟在清晨盃一起打球，對我來講真的很高興，剛剛特別感謝兩位同學，他們兩個真的打得非常好，之前在學校時也有看過他們打球，覺得他們是很有潛力的球員。」他也笑說，「到後面其實是他們3個在互打啦！感謝他們沒有起殺心。」他也透露，這次運動部也有一些主管一起報名清晨盃，大家願意一起來參與是很棒的事情。

李洋表示，雖然上任後自己都有維持運動習慣，但真的打球大概只有4次，「我覺得就像齊麟講的，在場上我們的溝通無礙，今天很高興有這樣的機會，因為羽球比賽也真的很多，他也願意再用自身的影響力來到清晨盃，跟我們一起參與全民運動，我覺得這才是最重要的。」

對決奧運雙金，林聖茗坦言，賽前非常緊張，甚至在得知任務後的幾天晚上都睡不太著，擔心自己發揮不好，但真的是很特別且難忘的機會；黃子源認為，麟洋配無論是在比賽經驗還是擊球技術上都遠優於他們，要從他們手中得分並不容易。

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