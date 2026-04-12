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日職》旅日首轟就是再見轟！ 林安可很意外：沒想到會飛出牆

2026/04/12 16:32

林安可敲出再見全壘打幫助西武贏球。（取自西武Ｘ）林安可敲出再見全壘打幫助西武贏球。（取自西武Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣重砲林安可，今天面對羅德敲出旅日生涯首轟，第一支就是再見全壘打，幫助西武獅在延長賽以2：1擊敗羅德。林安可賽後受訪表示，最開心的就是幫助球隊贏球。

林安可此役擔任第5棒指定打擊，前3打數都沒有擊出安打，還吞下2次三振，在延長賽10局下當英雄，敲出右外野陽春砲，旅日生涯首轟就是再見全壘打。林安可今天4打數1安打，賽後打擊率為0.222，目前出賽13場共累積1轟、4支二壘安打，進帳3分打點。

林安可賽後受訪談到全壘打時表示：「正好鎖定一顆偏甜的失投球，能有好的結果真的太好了。擊球瞬間知道是長打，但沒想到會是全壘打。」林安可也說道，最開心的還是球隊贏球，首轟終於出爐了，心裡踏實很多，自己一直以來都追求強勁擊球，所以全壘打只是時間問題，之後也會繼續努力，最後他還用日文表示：「今後也請多多指教」，讓現場球迷陷入瘋狂。

在9局下敲出追平安打的源田壯亮也談到林安可的首轟，「當時真的在心裡祈禱誰趕快轟一支吧，結果安可就打出來了，真的太棒了！」

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