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企排》新科MVP張祐晨亞運首秀想挑戰4強 職排與旅外都是未來選項

2026/04/12 16:33

企業21年甲級排球聯賽男子組MVP，雲林美津濃隊長張祐晨。（記者盧養宣攝）企業21年甲級排球聯賽男子組MVP，雲林美津濃隊長張祐晨。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕企業21年甲級排球聯賽頒獎典禮今登場，雲林美津濃隊長張祐晨本季率隊封王，同時抱走MVP等多項大獎，他謙稱拿獎有點幸運，感謝隊友的幫忙。

雲林美津濃本季在「黃金決勝局」以15：13險勝屏東台電，高捧企業21年排球聯賽男子組冠軍，也是隊史首度封王，隊長張祐晨除勇奪男子組年度最有價值球員，也拿下得分王、最佳邊線攻擊手，成為最大贏家。

張祐晨指出，一開始就是設定晉級冠軍戰，但要拿到冠軍卻沒有太大把握，「所以對冠軍一開始沒有太大期待，我們就是希望在球場上發揮最好一面，反而在沒有壓力下居然就有不錯的狀況。」

對於勇奪年度MVP，張祐晨坦言有點壓力，「其他的選手也都很厲害，大家都很值得這個獎項，我是有點幸運，剛好又有隊友的幫忙。」

張祐晨本季在UVL大專排球聯賽也帶領台灣師大封王，本季迎來雙冠的豐收一年，他說，進台師大時剛好經歷中斷連霸，「最後一年能拿到冠軍，有種最後一年把第一年的夢想完成的感覺，也顯得這座冠軍特別珍貴。」

張祐晨表示，經歷密集賽事後前陣子主要在恢復身體狀況，近期也要再度開始提升訓練強度，備戰6月20日開打的亞洲國家盃，以及接下來的名古屋亞運首秀，「讀華僑高中的時候有去接機，有種現在終於輪到我的感覺了，很開心終於有機會往這個目標前進。」

張祐晨指出，希望能將名古屋亞運的目標放遠，「可以挑戰4強，甚至是冠軍戰，目標放遠之後就是以平常心面對，沒有壓力在比賽中就可以有比較好的發揮。」

至於下一步，張祐晨語帶保留表示，有幾個方向在考慮，無論是企排、職業排球聯賽或是旅外都是選項，「未來一定會繼續打球，現在還在考慮中。」

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