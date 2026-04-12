TPBL》黃聰翰8記三分彈、丁聖儒聯盟新高16助攻 戰神打敗海神「七壯士」

黃聰翰、丁聖儒率戰神力退海神。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL台北台新戰神今南下踢館，靠恩多轟37分，黃聰翰8顆三分球拿下24分，以及丁聖儒傳出破紀錄的16次助攻，以104：93擺平高雄海神，賞對手3連敗。

暫居聯盟最後兩名的「雙神」都已經無緣季後賽，今在高雄巨蛋進行本季最後一次對決，海神過去5次交手握有3勝優勢，今雖登錄10人，但包括魏莨哲、吳曉謹與艾德都因傷無法出賽，因此只剩7人戰隊。

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黃聰翰上半場外線手感火燙，前兩節三分球8投5中拿下15分，幫助戰神帶著43：39領先進入下半場，海神易籃後靠施晉堯、吳彥侖的輸出追分，但末節防守門戶大開，被恩多單節狂轟20分，無緣捍衛主場。

恩多今攻下37分、23籃板，黃聰翰單場8記三分球追平聯盟紀錄，丁聖儒20分、16助攻，超越克羅馬，林書緯先前的15次，寫下聯盟新猷。

海神團隊上場7人有5人得分超過雙位數，施晉堯上場41分鐘拿下25分，蘇文儒16分、8籃板，唯一一位外援克力斯15分、17籃板。

黃聰翰。（TPBL提供）

丁聖儒。（TPBL提供）

恩多。（TPBL提供）

海神不敵戰神。（TPBL提供）



施晉堯。（TPBL提供）

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