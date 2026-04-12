PLG》見證林志傑引退讚對方「無可取代」 林哲瑄笑稱：我們剛加IG

富邦悍將林哲瑄（見圖）參與富邦勇士林志傑引退賽。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦悍將球星林哲瑄今天現身台北小巨蛋出席富邦勇士球星林志傑引退賽，而他自己日前也剛卸下戰袍，他認為，雖然彼此是不同領域的運動員，但林志傑的態度值得運動員們學習，他也是無可取代的存在。

37歲的林哲瑄日前剛引退，今天出席林志傑引退賽，他說：「自己看他打球長大，雖然我們同一年退休，但他是無可取代的存在，他也是很棒的精神領袖，我們也會關心彼此，他是很棒的學長也是很好的學習對象。」他透露，兩人近期才剛加了對方，未來應該會有更多互動。

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林哲瑄認為，即便是不同領域，但林志傑仍有許多值得年輕球員學習之處，「我覺得就是在場上的態度、拚勁，他是非常拚的人，會帶給身邊的人很多正能量，帶隊團隊士氣，就是他怒吼，雖然我們是不同領域的球員，但我們有時候也是需要去看一些不一樣的運動，去找回自己的熱情。」

林哲瑄透露，以前自己在南英工商時期每週三都會打籃球，最喜歡的是「後仰跳投」的招式，他也提到，還是職棒球員時期其實不能打籃球，擔心會傷到手，但現在卸下球員戰袍可以找回打籃球的習慣。

富邦悍將林哲瑄（見圖）參與富邦勇士林志傑引退賽。（記者陳志曲攝）

林哲瑄。（記者粘藐云攝）

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