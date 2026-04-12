台中市長盃足球錦標賽開幕 高達169隊、超過2千名足球員齊聚比拼球技

台中市市長盃足球錦標賽」今（12）日於朝馬足球場正式開幕。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「115年度台中市市長盃足球錦標賽」今（12）日於朝馬足球場正式開幕，來自各級學校校隊與俱樂部選手齊聚一堂、高達169隊、超過2600名足球員齊聚比拼球技。

教育部政務次長張廖萬堅特地來為小選手們加油；他表示， 在台中市國際足球運動休閒園區從原先北屯改至南屯後，亦向教育部爭取保留原先前瞻計畫核定近5億元的補助款，讓足球園區可以順利開工，讓台中市有更好的足球場來培育人才。

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今天的足球賽是由台中市運動局與承台中市體育總會足球委員會合辦， 運動局長游志祥表示，本屆賽事共分為國中及高中公開組、國小低、中、高年級組、女生組、幼兒組，參賽球員的年齡層相當廣泛，各參賽隊伍也透過比賽驗收平時訓練成果，常勝軍包含協和國小、黎明國小及清水國小等

主任委員暨台中市議員林祈烽表示，台中足球要走得更遠，一定要加速場地新建與加強維護、建立完整的培訓系統，完善教練、裁判與防護員體系，也要持續將女足及五人制足球列為重點發展方向。

今日開幕典禮還有教育局副局長郭明洲、惠文高中校長陳建銘、崇倫國中校長賴朝榮、協和國小校長簡雅雯、國安國小校長謝淵智、西屯國小組長蔡曜駿、南屯國小校長鍾欣男、青年高中校長洪煜勲、潭秀國中校長晏傳嫘、爽文國中校長許志瑋、明道普霖斯頓雙語小學創辦人黃啟誠、中市體育總會足球委員會總幹事林洪銘、委員蔡永傑及陳進福等出席，為選手加油打氣。

115年度台中市市長盃足球錦標賽盛大開球。（市府提供）

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