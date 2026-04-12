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拳擊》亞錦賽奪銅收穫滿滿 20歲小將郭怡萱提升力量備戰亞運

2026/04/12 18:45

拳擊協會理事長許明杰（中）頒發獎勵金給亞錦賽奪牌選手陳念琴（左1）、黃筱雯（左2）、林郁婷（右2）、郭怡萱（右1）。（記者盧養宣攝）拳擊協會理事長許明杰（中）頒發獎勵金給亞錦賽奪牌選手陳念琴（左1）、黃筱雯（左2）、林郁婷（右2）、郭怡萱（右1）。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣代表隊在蒙古烏蘭巴托舉行的2026年亞洲拳擊錦標賽一共摘下4面獎牌，勇奪銅牌的20歲泰雅族小將郭怡萱表示，與各國好手對決後收穫不少，接下來也會繼續提升力量，備戰名古屋亞運。

這次亞錦賽台灣共計勇奪1金、1銀、2銅，陳念琴摘下65公斤級金牌，黃筱雯收下54公斤級銀牌，林郁婷與郭怡萱則分別在60公斤級與51公斤級帶回銅牌。

身高僅150公分的郭怡萱這次在亞錦賽一路過關斬將，可惜在4強戰面對北韓強敵安琴別，鏖戰3回合以0：5敗陣，奪下銅牌。

郭怡萱指出，亞洲有很多實力強勁的選手，「這次技術發揮得滿好的，4強比較可惜，但也利用這場比賽找到自己的缺點，知道還有很多不足，也是給自己一個學習的機會，去面對亞運這個更高的舞台。」

郭怡萱表示，先前到歐洲移訓時深刻感受到歐洲選手的氣勢與力量都很強大，「亞洲選手比較注重技巧，但歐洲選手的氣勢都很強，這趟學到很多，我的技術還可以，但力量比較不足，會再加強重訓。」郭怡萱接下來預計將參加全大運、WB（世界拳擊聯盟）在中國舉辦的賽事、7月還有U23的比賽，透過比賽累積經驗，持續備戰亞運。

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