PLG》林志傑和林書豪都是台灣的GOAT！林書緯：關鍵時刻球給他很安心

林志傑和林書豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑今天在台北小巨蛋迎來引退賽最終戰，吸引滿場球迷進場觀戰。過去勇士隊友、新北國王球星林書緯今天也到場觀戰，提到過往合作經驗，他表示，傑哥是一個很勇敢的球員，關鍵時刻球給他都很安心，他也認為，林志傑和哥哥林書豪都是台灣的GOAT。

林書緯曾於2015至2022球季效力勇士，和林志傑攜手助隊拿下冠軍，提到過往合作經驗，林書緯說：「我覺得他就是一個很勇敢的球員，在 Big Moment（關鍵時刻）都不會怕，你就會很安心給他球。我覺得這個部分他就是一個很棒的球員。」

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見到滿場球迷的引退賽，林書緯認為這非常震撼，氛圍很棒，至於和哥哥林書豪的引退儀式有何不同？他認為，因為一個在小巨蛋，一個在國王主場新莊體育館，其實還是很不一樣，「傑哥是台灣球員、球迷都很愛他，Jeremy算是有到世界的範圍吧，但我覺得兩個球員都是台灣的GOAT。」

至於有沒有想過自己未來退休的場面？林書緯笑說：「我覺得肯定是不一樣，傑哥跟我哥是很不一樣的球員，所以我覺得除了他們兩個之外，不會有其他球員能做到這樣。」

林書緯。（記者陳志曲攝）

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