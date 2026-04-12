TPBL》海神傷兵滿營只剩7人作戰 施晉堯鼓勵年輕球員要更有自信

施晉堯。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今僅剩7人作戰，以93：104不敵台北台新戰神，苦吞3連敗，施晉堯轟下本季新高25分，他也鼓勵年輕球員要對自己更有自信。

由於魏莨哲、艾德、吳曉謹及杭特皆掛傷號，海神僅7人作戰，並於第3節一度回敬22比16，掀起反擊，該節飆進8記三分彈，無奈末節氣力放盡，終場93比104落敗。

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海神此役魏莨哲左肩扭傷，艾德左下背挫傷、薦髂關節韌帶扭傷，吳曉謹則是先前練球右腳踝扭傷，都高掛免戰牌，呂威霆更在次節切入時被撞到大腿退場，讓兵源捉襟見肘

代理總教練朱永弘表示，艾德前役就被醫生禁止出賽，他昨天帶傷拚戰，杭特則是在上週客場出賽肋骨撞傷，球隊也四處尋覓並客製能保護肋骨的防撞衣讓他穿著，唯昨日賽後他仍出現不適，今日選擇不出賽。

朱永弘指出，「希望球員健康完賽，在保護自己的同時，仍能維持球場的感覺跟鬥志，在場上盡情發揮。」克力斯攻下15分、17籃板，吳彥倫跟蘇文儒皆獲16分，廖偉皓也有12分進帳。

海神在第3節下起三分雨，單節8記三分球，施晉堯、吳彥倫各包辦兩記，率隊以22：16超前比數，但第四節沒能延續手感，三分線上8投盡墨。

轟下本季新高25分的施晉堯指出，傷兵多、能替補的球員少，上場盡量發揮所長，展現平時的努力，「我也很清楚自己的角色，可以分擔處理球跟得分。」施晉堯同時也鼓勵年輕球員，要對自己更有自信，上場不要畏懼，以百分之百的態度去拚，嘗試展現自己最好的一面。

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