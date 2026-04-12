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桌球》連退兩大削球高手 大藤沙月今年第2冠快意到手

2026/04/12 19:14

 大藤沙月在日本內戰擊敗削球好手佐藤瞳，奪下今年第2冠。（取自WTT官網）大藤沙月在日本內戰擊敗削球好手佐藤瞳，奪下今年第2冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名13的日本女將大藤沙月今晚在「日本內戰」中以4:1輕取削球好手佐藤瞳，獲得2026年WTT中國太原挑戰賽女單冠軍，也是她繼2月清奈球星挑戰賽奪冠後，今年第2座單打冠軍。

上個月在重慶冠軍賽扳倒中國名將王曼昱、陳熠，一舉殺進4強的大藤沙月，太原站名列女單頭號種子，前兩輪她先擊退兩名香港好手杜凱琹、蘇籽童，8強再以3:2力退隊友橫井咲櫻，4強面對世界排名14的削球女王橋本帆乃香也以直落三輕騎過關，寫下對戰3連勝。

世界排名24的佐藤瞳則扮演「中國殺手」，從16強賽起連續解決韓菲兒、朱梓予和世界排名15的石洵瑤，且1局未失，強勢挺進決賽。

正手拍威力十足的大藤沙月對付削球選手頗有一套，她過去和佐藤瞳交手7次只輸過1場，今天依舊一路壓制對手，前兩局以11:5、11:9拿下，第3局大藤雖然開局被佐藤瞳打出10:0的猛攻，以3:11讓出，但關鍵第4局，她在8:10逆境下連續化解3個局點後，以13:11後來居上，第5局7:2強勢開局後，輕鬆以11:6獲勝，寫下對戰6連勝。

中國隊這一站女單正賽32強共占了8席，但只有名列第2種子的石洵瑤闖進4強，在主場遭遇空前挫敗。

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