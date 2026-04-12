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中職》「愛老虎打線」力挺！ 黃子鵬在家鄉拿下加盟雄鷹首勝

2026/04/12 19:32

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年「老虎」黃子鵬轉戰台鋼雄鷹，今天是他轉隊後首度在家鄉高雄澄清湖球場登板先發，投5.2局失5分，靠「愛老虎打線」力挺拿下本季首勝，台鋼以12：5擊敗富邦悍將。

富邦先發洋投威戈神表現不佳，用89球只投3局就被打退場，被敲出6支安打包含3支長打，另有3次四壞保送失5分都是責失苦吞本季第2敗，累計防禦率升至6.92。

威戈神。（記者李惠洲攝）威戈神。（記者李惠洲攝）

富邦一路苦追，2局上先靠范國宸陽春砲破蛋，4局上洋砲邦力多先敲出二壘安打，張育成適時安打進帳1分打點， 張洺瑀二壘安打，王念好內野滾地球，孔念恩三壘安打再添2分，前4局打完富邦僅落後1分。

關鍵出現在5局下，富邦換上左投賴鴻誠中繼，台鋼吹響反攻號角，王柏融、顏郁軒先後擊出安打，形成一出局一、三壘有人，代打劉時豪先敲出二壘安打帶有1分打點，陳文杰再擊出2分打點三壘安打，台鋼單局進帳3分拉開比數。

6局上富邦靠孔念恩適時二壘安打追回1分，7局下台鋼一輪猛攻灌進4分奠定勝基，開路先鋒陳文杰5打數4安打，打下3分打點、跑回3分，本季第2度獲選單場MVP。

去年球季結束黃子鵬行使自由球員（FA）權利，從樂天桃猿轉戰台鋼，今天是他轉隊後首度在澄清湖主場登板先發，台鋼球團特地向聯盟申請特殊紀念比賽用球，上面印有老虎圖案、今天先發日期與黃子鵬的英文名字。

黃子鵬用93球投5.2局，被敲出8支安打包含1轟，失5分都是責失，投球內容不算理想，靠隊友火力掩護拿下本季首勝。

范國宸。（記者李惠洲攝）范國宸。（記者李惠洲攝）

陳文杰。（記者李惠洲攝）陳文杰。（記者李惠洲攝）

曾子祐、吳念庭。（記者李惠洲攝）曾子祐、吳念庭。（記者李惠洲攝）

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