PLG》林志傑引退賽最終戰進帳8分 勇士逆轉洋基收2連勝

林志傑完成引退賽賽事。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑今天在台北小巨蛋迎來引退賽最終戰，吸引滿場1萬3500人進場見證。今天面對洋基工程，勇士克服最多14分落後，下半場逆轉，終場以91：89險勝，本週兩戰全勝也讓林志傑引退儀式畫下完美句點。

林志傑。（記者陳志曲攝）

勇士本週在台北小巨蛋為林志傑舉辦兩場引退賽，兩日都吸引滿場球迷進場，今天現場更是眾星雲集，包含黃金世代成員田壘、呂政儒、曾文鼎、洪志善都到場觀戰，另外還有過去台啤時期恩師閻家驊、現在效力新北國王的前隊友林書緯等人。

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勇士今天特別安排林志傑的父親林明德擔任開球嘉賓，這也讓向來重視家人的林志傑在比賽還沒開打就激動落淚，場面相當感人。

洋基今天在開局打出13：5攻勢，上半場洋將柯麥隆一人包辦20分，加上庫薩斯貢獻10分，半場打完暫時以49：37領先。勇士方面，莫巴耶半場進帳14分最高，而今日主角林志傑在前兩節出賽14分鐘進帳2分。

林志傑。（記者陳志曲攝）

勇士在第3節還剩4分多鐘時靠著周桂羽三分球扳平，3節打完反倒取得4分超前，但在決勝節洋基靠著柯麥隆的發揮再次超車，雙方展開拉鋸。末節最後4分多鐘，洪楷傑、曾祥鈞輪流跳出得分，助隊一度擴大領先，洋基也未放棄持續緊咬，終場前45秒時追到1分落後。

隨後古德溫在罰球線上3罰俱中，勇士擴大到4分領先，但李漢昇又飆進三分球反擊，讓比賽出現懸念。雖然勇士還握有一波進攻機會卻以失誤收場，讓洋基還有8秒進攻機會，隨後洋基也失誤，周桂羽搶到球後造成對方違反運動精神犯規，他在罰球線上兩罰俱中，且勇士還有一波進攻，驚險守下勝利。

勇士今天4人得分上雙，莫巴耶進帳24分全隊最高，古德溫19分次之，林志傑今天則是打了27分鐘，攻下8分、3籃板、2助攻；洋基方面，柯麥隆攻下27分、10籃板，庫薩斯19分次之。

周桂羽關鍵抄截。（記者陳志曲攝）

周桂羽關鍵罰球。（記者陳志曲攝）

林志傑完成引退賽賽事。（記者陳志曲攝）

林志傑完成引退賽賽事。（記者陳志曲攝）

林志傑完成引退賽賽事。（記者陳志曲攝）

林志傑完成引退賽賽事。（記者陳志曲攝）

林志傑引退賽吸引滿場球迷。（記者陳志曲攝）

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