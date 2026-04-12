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桌球》連追3局逆轉吉村真晴 19歲溫瑞博榮登雙冠王

2026/04/12 20:16

中國小將溫瑞博逆轉日本名將吉村真晴，奪下男單冠軍。（取自WTT官網）中國小將溫瑞博逆轉日本名將吉村真晴，奪下男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲地主新星溫瑞博今晚在2026年WTT太原挑戰賽男單決賽，克服局數1:2落後，以4:2逆轉從資格賽出發的日本好手吉村真晴，繼2月的馬斯開特挑戰賽之後，今年第2度奪下男單冠軍；溫瑞博和李和宸的男雙組合，也在決賽以3:2力退隊友林詩棟/黃友政，溫瑞博包辦雙冠成為最大贏家。

世界排名14的溫瑞博上週在澳門世界盃16強賽敗給台灣一哥林昀儒後，這一站捲土重來，名列第2種子，他一路擊敗新加坡的蔡劭恆、美國馬金寶、日本名將篠塚大登，4強再以3:2險勝19歲的削球黑馬李天陽，今年第四度闖進決賽。

2016年世界排名一度高居15的吉村真晴，今年排名雖然滑落至84，但實力仍在，他通過資格賽的考驗後，在正賽連續擊退香港新秀陳顥樺、新加坡小將郭勇、世界排名28的宇田幸矢和克羅埃西亞一哥普卡爾，締造今年最佳戰績。

今年在杜哈球星挑戰賽、重慶冠軍賽兩度獲得亞軍的溫瑞博，冠軍戰前3局雖以7:11、11:8、6:11落後，但他從第4局起展現強悍的反手相持能力，完全壓制對手，以11:6、11:4、11:2連追3局，攻頂成功。

溫瑞博在收下太原挑戰賽冠軍後，世界排名也將上升至11，再創生涯新高；獲得亞軍的吉村真晴也大幅回升至44名，睽違1年重返世界前50。

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