PLG》讚林志傑是國寶級球員 李逸驊分享他的小故事

林志傑。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今天在林志傑引退賽最終戰以91：89擊敗洋基工程。提到今天林志傑引退，洋基總教練李逸驊表示，最後其實勇士還給了洋基兩次的機會，但都沒能打進，或許是要給林志傑引退賽留下美好回憶，他也提到，季前看到林志傑即便不能上場仍認真的做重量訓練，重量幾乎是跟洋將差不多，希望年輕球員可以跟這些老將多學習。

林志傑今天在台北小巨蛋迎來引退賽最終戰，球隊驚險勝出。看到滿場球迷聚集在小巨蛋參與引退賽，李逸驊表示，這是很感動的一場比賽，林志傑是國寶級的人物，希望他把球技、經驗繼續傳承下去。

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李逸驊透露，季前球隊曾和勇士進行熱身賽，即便林志傑當時因傷沒上場，但還在一旁重量訓練，「他做的重量真的非常重，甚至跟老外差不多重的，我想我們這些年輕人，真的要跟這些老將多學習，尤其在職業精神這一面，他們對自己的工作非常敬業，不管是休賽季或是受傷，重量訓練或是技術訓練，是沒有停下來的。這些真的是給我們年輕人非常好的榜樣，因為現在舞台越來越大，只怕你不認真練球，不然目前的舞台越來越多，薪水也越來越高。」

李漢昇表示，「謝謝富邦勇士與林志傑，讓我人生首次在小巨蛋打球，祝福傑哥退休能有更好的生活，我們會持續檢討，打出更好的比賽。」

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