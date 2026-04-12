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中職》中信兄弟終於贏了！從剋星手中敲3轟、避免開季最慘紀錄

2026/04/12 20:31

兄弟今天大勝桃猿。（記者林正堃攝）兄弟今天大勝桃猿。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟今天面對樂天桃猿力求止敗，面對去年效力味全龍、對戰防禦率低到僅0.26的洋投艾菩樂，單場出現3轟，分別是陳俊秀、江坤宇和宋晟睿，幫助球隊終場14:4贏球。

中信兄弟終於終止6連敗，開季第2勝也終於開張，也提前避免1994年俊國和1996年興農的10戰1勝9敗、勝率1成的中職史上開季10戰最低勝率。

1局上，艾菩樂觸身球不慎擊中首棒岳政華，江坤宇短打成功，黃韋盛敲安形成一三壘有人，陳俊秀接著開轟，個人本季第2轟，也讓中信兄弟取得3分領先。

艾菩樂。（記者林正堃攝）艾菩樂。（記者林正堃攝）

兄弟領先不到2局，戰況就起變化。兄弟先發投手魏碩成首局3次四死球，林泓育適時安打先取1分。2局下，馬傑森率先敲安，何品室融歷經開季17打席無安打，本季首安也出爐，林承飛擊出滾地球，捕手陳統恩選擇傳三壘但造成跑者全數安全上壘，成晉敲安，樂天又追回1分。

1出局滿壘，兄弟決定換投，接手的伍立辰面對林泓育，被擊出高飛犧牲打，樂天桃猿追平。

3局上，江坤宇面對艾菩樂擊出個人本季首轟，兄弟再次要回1分領先。同半局，陳俊秀敲安，兩出局後曾頌恩也敲安，岳東華擊出右外野方向邊線的三壘安打，再送回2分。

中信兄弟洋投黎克中繼，5局被李勛傑擊出陽春砲失分。7局上，黃韋盛擊出二壘打，陳俊秀接著敲安，帶有1分打點。曾頌恩接著敲安，兄弟今得點圈7次打擊機會已敲6安，岳東華的高飛犧牲打，幫助兄弟拿到第10分。

兄弟此役火力全開，8局上面對陳柏豪又有攻勢，岳政華敲安、黃韋盛保送，王政順代打、王威晨、曾頌恩再補上安打，分數差距已達10分。

兄弟投手江忠城8局下因遭強襲球擊傷退場，兄弟只得在一二壘有人狀況下緊急換上陳冠穎。陳冠穎保送成晉造成滿壘，後續靠飛球和雙殺力保不失。

魏碩成投不滿2局退場。（記者林正堃攝）魏碩成投不滿2局退場。（記者林正堃攝）

陳俊秀。（記者林正堃攝）陳俊秀。（記者林正堃攝）

江坤宇。（記者林正堃攝）江坤宇。（記者林正堃攝）

宋晟睿。（記者林正堃攝）宋晟睿。（記者林正堃攝）

黎克。（記者林正堃攝）黎克。（記者林正堃攝）

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