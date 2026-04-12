TPBL》睽違869天在攻城獅主場贏球 夢想家寫聯盟史上最狂逆轉秀

夢想家總教練簡浩。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今克服最多27分落後，在霍爾曼32分、16籃板領軍之下，以94：85逆轉新竹攻城獅，寫下聯盟最大逆轉勝分差紀錄。

夢想家今上半場手感慘淡，外線命中率只有11.8%，最多落後27分，打完上半場陷入44：64落後，但易籃後攻防兩端找回專注度，下半場只讓攻城獅合計拿21分，超越去年1月19日新北國王落後22分的逆轉勝，寫下聯盟最大逆轉勝分差紀錄，值得一提的是，兩次的苦主都是攻城獅。另外，夢想家上次在新竹縣體育館贏球已經要追溯至2023年11月25日，今天終結在攻城獅主場的8連敗。

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「上半場不知道他們是誰，有點不認識他們，」夢想家總教練簡浩賽後對於上下半場的表現差異坦言，攻城獅洋將德魯臨時缺陣確實對球隊在戰略上帶來影響，「但下半場我們調整攻守策略，有找回節奏。」

蔣淯安指出，這場比賽團隊上半場未能找到節奏，但在落後時展現耐心，不會在外線急於出手，想要拚命快速追分，「耐心地一球一球慢慢追，這是我們進步的地方。」夢想家前役不敵特攻中斷9連勝，但今天成功止敗，與攻城獅的勝差拉開至1.5場，小安表示，不會特別注意球隊幾連勝或幾連敗，「一場一場來比較重要。」

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