PLG》最後3秒球給志傑！許晉哲親曝戰術：不給他要給誰？

林志傑。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星「野獸」林志傑今天迎來引退賽最終戰，球隊最後以91：89驚險擊敗洋基工程。對於最後一波進攻，總教練許晉哲親自透露，當然是把戰術設計給林志傑，「不給志傑要給誰？」。

林志傑本週在台北小巨蛋迎來兩場引退賽，昨日他砍下本季個人新高21分，雖然比賽途中一度重摔退場，但今日林志傑仍舊先發上陣，全場攻下8分、3籃板、2助攻。許晉哲說：「志傑不管哪一場比賽都是精神領袖，而且『背靠背』比賽對要退休球員是非常累，他今天一到休息室就是躺在床上，但我們都有共識，他今天一定要打，且他也很尊重我安排他上場的時間。」

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針對最後關頭進攻佈署，許晉哲說：「要怪就是怪我，為什麼讓林志傑在那個地方拿到球，因此時間花了一些，但球不給志傑我要給誰，一定是『球給志傑』！」許總提到，他曾看過田壘、陳信安的引退儀式，這次富邦給了林志傑一個很高規格的引退式，「練球時工作人員都已經掛好全部衣服，在忙所有事情，這對傳奇球員來講是最大致敬。」

周桂羽表示，「傑哥真的很無私，我到富邦後，他鼓勵我用自己方式打出自己擅長的東西，無論場上場下都一直鼓勵我，他也一定很開心看到我跳出來幫球隊得分。」

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