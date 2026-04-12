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PLG》籃壇群星為林志傑送上祝福！林書豪：我會記得你打球很拚

2026/04/12 21:20

林志傑引退儀式。（記者陳志曲攝）林志傑引退儀式。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑今天在台北小巨蛋迎來引退賽最終戰，引退儀式溫馨感人。球隊特別邀請林志傑的恩師、各階段隊友、對手及國內外球員錄製影片，分享和他互動的故事並送上祝福，包含林書豪、陳盈駿、劉錚、田壘等人都在影片中現身。

勇士今天安排小男孩樂團舉辦賽後演唱會，並且送上為他製作的歌曲「Thank you Beast」，他的妻子和小孩也一同合唱，場面感人，而林志傑在後台時也感動拭淚。另外，勇士球團特別請林志傑的球迷錄製影片，有球迷從年輕支持林志傑到現在已經成為媽媽，還帶著小孩一起錄製影片送上祝福。

這次不少籃壇球星都錄製影片送祝福，林書豪表示，感謝你帶來全部靈感，這一代球員都看著你打球，學了很多，「我個人會記得你打球風格，很拚！真的很恭喜，希望你退休後可以找到你愛的東西，未來能很順利、很平安、很健康。」其他還有陳盈駿、林庭謙、胡瓏貿、 哈孝遠、吳岱豪還有前隊友簡廷兆、張文平、張宗憲等人。

不僅如此，林志傑在浙江廣廈的隊友胡金秋透過影片表示，感謝他為廣廈隊付出的一切，他也是廣廈隊史最耀眼光芒，「你永遠是我的榜樣。」另外還有南韓球員許日寧、金鐘奎等人也為林志傑退休送上祝福。

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