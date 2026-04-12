PLG》引退儀式上獲邀約「再打一年」林志傑妙回：讓我想一下

林志傑。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑引退儀式今天正式落幕，引退儀式上富邦金控董事長蔡明興邀約他再打一年，對於這樣的提議是否真的有閃過一絲「續戰」念頭？林志傑並沒有正面回應，只說：「這要怎麼回答，讓我再想一下，很感謝二董的肯定。」

林志傑引退儀式今天在台北小巨蛋登場，蔡明興在致詞時打趣地表示，若林志傑願意，可以馬上續約，希望他再打一年。對於這樣這邀約，引退儀式後的記者會上也有媒體好奇他的想法，他表示，謝謝二董的肯定，但這題要怎麼回答，他要想一下，並沒有正面回應。

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今天球團邀請林志傑的父親擔任開球嘉賓，林志傑感動落淚，他表示，「情緒很複雜，今天引退式大家對我有所期待，也會有想法，當下看到家人覺得很安心，看到最熟悉家人、自己爸爸，感覺很溫暖，好險後面有hold住，開賽哭得太慘也很奇怪。」

對於今天驚險擊敗洋基工程，林志傑表示，很開心兩場都有贏下來，「感謝我的隊友，要跟他們致意，今天比賽很艱難，還差點沒贏下來，但後面大家很堅持不放棄，非常開心，謝謝隊友跟教練。」

至於接下來的副領隊任務，林志傑表示，目前尚不確定會是什麼形式，會再和高層討論。他也鼓勵年輕球員，打球就是永不放棄，「在場上就是拿出很好的態度，這是最基本的，上場就是要尊重團隊、尊重比賽，這也是回饋支持你們的球迷，會讓比賽內容更豐富 。」

林志傑。（記者陳志曲攝）

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