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中職》台鋼情蒐評估富邦洋投威戈神很強 3局KO大感意外

2026/04/12 22:40

威戈神。（記者李惠洲攝）威戈神。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕36歲的富邦悍將洋投威戈神具大聯盟與日、韓職資歷，去年在美職小聯盟3A先發29場戰績7勝3敗，防禦率3.89、每局被上壘率1.08，只是今年轉戰中職效力富邦表現不盡理想，今天對台鋼雄鷹用89球先發3局就慘遭KO，被敲6安另有3次保送，失5分都是責失苦吞敗投，最快球速143公里，本季戰績1勝2敗，防禦率6.92、每局被上壘率1.85。

台鋼開路先鋒陳文杰今天繳4安猛打賞，打下3分打點、跑回3分，本季第2度獲選單場MVP，面對威戈神3打席，前兩次都擊出安打，第3打席遭三振。

今天賽後陳文杰透露，看球隊提供的情蒐報告，評估威戈神是很好的投手，上去打擊要想辦法堆積壘包，「今天大家可能也沒想到，我們（對威戈神）能打得這麼好吧！」

本季陳文杰兩度繳出4安猛打賞獲選單場MVP，累計打擊率高達3成25，他表示，春訓就覺得自己調整得還不錯，剛好2次單場4安都打第1棒，能上壘幫助球隊就好，沒想到能打這麼好，隊友也打得很好，大家都調整得不錯，希望每一場都能維持這樣的好表現。

去年威戈神在小聯盟3A直球均速89.4英里（約143.8公里），大聯盟生涯均速則是89.5英里，並非靠強力速球討生活的投手，去年他在3A總計投152.2局只出現30次四壞保送，控球能力不錯。

陳文杰。（記者李惠洲攝）陳文杰。（記者李惠洲攝）

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