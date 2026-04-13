自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》辛納擊敗艾卡拉茲！蒙地卡羅首奪冠重返世界球王

2026/04/13 00:12

辛納。（歐新社）辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）以7：6（7：5）、6：3力退西班牙頭號種子宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），義大利第2種子首度贏得蒙地卡羅男網大師賽冠軍，也順勢搶回世界球王頭銜。

24歲的辛納延續絕佳狀態，決賽底線強勢打法壓制22歲的艾卡拉茲，首盤歷經拉鋸搶7得手，次盤又克服1：3落後，激戰2小時15分鐘直落2出線，不但斬斷強敵紅土跨季17連勝，也把新世代雙雄交手紀錄改寫為7勝10負。由於艾卡拉茲衛冕失利，辛納也順勢超車，結束其連續66週球王統治，再度坐上龍頭寶座，也正好迎來他職業生涯第67週的世界第1，「這個結果太棒了，重返球王對我意義非凡，很高興能在這場地贏得大賽冠軍，尤其以前從未辦到。」

辛納從去年11月巴黎，到今年3月「陽光雙賽」印地安泉、邁阿密，已橫掃3項硬地大師賽冠軍，如今蒙地卡羅紅土又首度攻頂，不但延續ATP千分等級舞台22連勝的氣勢，更榮膺史上第3位接連贏得4項大師賽冠軍的名將，足以比肩「三巨頭」中的塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）、 西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

辛納不但是2015年喬科維奇以來，第2位連續贏得邁阿密、蒙特卡羅冠軍的球星，他們也是唯二開季就包辦前3項大師賽金盃的男子好手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中