網球》辛納擊敗艾卡拉茲！蒙地卡羅首奪冠重返世界球王

辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）以7：6（7：5）、6：3力退西班牙頭號種子宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），義大利第2種子首度贏得蒙地卡羅男網大師賽冠軍，也順勢搶回世界球王頭銜。

24歲的辛納延續絕佳狀態，決賽底線強勢打法壓制22歲的艾卡拉茲，首盤歷經拉鋸搶7得手，次盤又克服1：3落後，激戰2小時15分鐘直落2出線，不但斬斷強敵紅土跨季17連勝，也把新世代雙雄交手紀錄改寫為7勝10負。由於艾卡拉茲衛冕失利，辛納也順勢超車，結束其連續66週球王統治，再度坐上龍頭寶座，也正好迎來他職業生涯第67週的世界第1，「這個結果太棒了，重返球王對我意義非凡，很高興能在這場地贏得大賽冠軍，尤其以前從未辦到。」

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辛納從去年11月巴黎，到今年3月「陽光雙賽」印地安泉、邁阿密，已橫掃3項硬地大師賽冠軍，如今蒙地卡羅紅土又首度攻頂，不但延續ATP千分等級舞台22連勝的氣勢，更榮膺史上第3位接連贏得4項大師賽冠軍的名將，足以比肩「三巨頭」中的塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）、 西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

辛納不但是2015年喬科維奇以來，第2位連續贏得邁阿密、蒙特卡羅冠軍的球星，他們也是唯二開季就包辦前3項大師賽金盃的男子好手。

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