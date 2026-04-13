自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

11歲滑板新星葉子陽亞錦賽鍍銀　台灣史上第1人

2026/04/13 01:30

〔中央社〕在中國舉行的亞洲滑板錦標賽，年僅11歲的新星葉子陽在街式少年男子組摘下銀牌，不僅寫下台灣第1人站上亞錦賽頒獎台紀錄，更是滑板史上首面正式錦標賽獎牌。

年僅11歲的滑板新星葉子陽這次亞錦賽繳出亮眼表現，在街式少年男子組決賽以128.34分拿到銀牌，尤其在單招已經失敗兩次情況下，葉子陽把握住最後1次機會放手一搏，如願登上頒獎台，同時寫下台灣滑板史上新紀錄。

隨隊教練林大為接受中央社採訪時表示，葉子陽在單招連續兩次失敗後，詢問他想不想拚拚看，否則就是看著其他選手踏上頒獎台，而葉子陽果斷選擇大膽嘗試，沒想到最後完成以前沒有做過動作，讓林大為直呼「心臟很大顆」。

葉子陽的爸爸則透露，其實是臨時接到代表台灣征戰滑板亞錦賽的機會，當下兩人正在日本東京進行雪訓，而兒子立刻表達「有意願」，只是畢竟有一段時間沒有接觸滑板，因此葉子陽的爸爸期望兒子以「不要受傷」為最大目標，「賽前我們評估可以晉級決賽就很棒了。」

然而，葉子陽表現完全超乎預期，甚至帶著傷勢在第3次拚大招成功，瞬間讓現場觀眾沸騰。葉子陽的爸爸更大方允諾，要送給兒子一台Switch 2當作獎勵，「我對他的表現打分數破表了，100分都不夠。」

葉子陽的爸爸分享，一開始是帶著兒子從事滑雪運動，而葉子陽在5歲那年聽從滑雪夥伴的建議，從玩滑板訓練腳感，順便練招式，慢慢把滑板變成生活一部分，現在父子倆冬天就到日本雪訓，剩餘時間則在台灣練習滑板。

滑板是一項源於街頭文化的新興運動，近年在世界各地掀起熱潮，並連續3屆成為奧運正式項目，如今葉子陽為台灣滑板界寫下新的里程碑，林大為期望得到政府重視，有正規訓練場地為第一要務，才有助於台灣滑板推廣。（編輯：何宏儒）1150413

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中