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體操世界盃》「世界貓王」唐嘉鴻奪克羅埃西亞站單槓金牌 本季3站都拿金牌

2026/04/13 07:16

唐嘉鴻本季三度征戰世界盃都拿下男子單槓金牌，也成為總冠軍得主。（唐嘉鴻提供）唐嘉鴻本季三度征戰世界盃都拿下男子單槓金牌，也成為總冠軍得主。（唐嘉鴻提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「世界貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃克羅埃西亞站男子單槓決賽，以15.233分再度技壓群雄拿下金牌，本季在世界盃3度出賽都是金牌到手，也拿下2026年世界盃的單槓總冠軍，增添備戰名古屋亞運的信心。

29歲的唐嘉鴻本季狀態出色，在3月展開世界盃賽事，他先於亞塞拜然站以15.366分奪金，接著土耳其站也以15.200分摘金，他返台後持續提升穩定性，選在克羅埃西亞站再度征戰。

唐嘉鴻在資格賽以難度6.0分套路出擊，拿下8.333分執行分，以14.433分排在第2名晉級決賽，他總分與哥倫比亞19歲新星維拉（Camilo Vera）相同，不過因為維拉執行分較高，因此拿下資格賽第1名。

唐嘉鴻在決賽就放手一搏，再度搬出6.5的難度分，執行分繳出8.633分加上完美落地再加0.1分，以15.233分領先決賽所有選手，也是唯一突破15分大關的選手，最後如願奪金。即使今年世界盃3度出賽都金牌到手，唐嘉鴻並未因此自滿，他表示，「動作還有些地方品質不好，我還要繼續努力！」

唐嘉鴻接下來將先參加斯洛維尼亞挑戰賽，並瞄準6月登場的亞洲錦標賽，他屆時也會參加更多項目，開始著手備戰全能，同時也有計劃再將單槓的難度提高，繼續備戰今年重頭戲名古屋亞運。

唐嘉鴻本季三度征戰世界盃都拿下男子單槓金牌，也成為總冠軍得主。（唐嘉鴻提供）唐嘉鴻本季三度征戰世界盃都拿下男子單槓金牌，也成為總冠軍得主。（唐嘉鴻提供）

唐嘉鴻本季三度征戰世界盃都拿下男子單槓金牌，也成為總冠軍得主。（唐嘉鴻提供）唐嘉鴻本季三度征戰世界盃都拿下男子單槓金牌，也成為總冠軍得主。（唐嘉鴻提供）

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