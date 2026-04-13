唐嘉鴻本季狀態佳　克羅埃西亞體操世界盃單槓摘金

〔中央社〕「世界貓王」唐嘉鴻今年賽季狀態火熱，繼3月連摘2站體操世界盃單槓冠軍後，12日在克羅埃西亞的奧西耶克站單槓決賽，再以總分15.233分摘金，今年3度參賽全都稱王。

拿下巴黎奧運男子體操單槓金牌的唐嘉鴻今年賽季準備充足，首戰3月8日的世界盃巴庫站就一舉奪金，接著一週後的土耳其安塔利亞站雖然身體微恙，依舊拿下高分連2週奪冠。

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唐嘉鴻返台休息近1個月，12日又在世界盃克羅埃西亞的奧西耶克站，以難度分6.500、實施分8.633，外加落地雙腳未移動的0.1紅利加分，最終總分15.233分再度奪金，獲得亞軍的哈薩克好手卡里米（Milad Karimi）僅得到14.933分。

唐嘉鴻告訴中央社記者，這3站算是今年好的開始，不過後續還是要謹慎不能鬆懈，比完賽都要調整一下，不論身體或者動作都要繼續討論如何可以更好。

唐嘉鴻提到，這一站的心態和動作呈現上，都感覺比前2站更舒服更自在，從去年世錦賽之後，「我和整個黃金計畫團隊的配合都更有默契，溝通也更順暢，訓練時也更知道自己想要什麼。」

唐嘉鴻透露，目前世界盃的單項賽事會暫告一段落，接下來就會為了亞錦賽、世錦賽投入個人全能的訓練，等到6月亞錦賽後，應該會再去一趟日本找釘宮教練，希望可以再次強化自我能力。

教練黃柏瑞則表示，唐嘉鴻本來的天賦就非常好，今年為了備戰名古屋亞運，每次練習都有特地把質量細節修到最好，「他今年的好表現，也能帶動台灣男、女體操持續向上提升。」

黃柏瑞分析，單槓評分很要求倒立動作的位置，這方面唐嘉鴻都有細心做到，再來就是空中飛行後脫手再握槓的時候，若選手曲臂很容易被扣分，因此唐嘉鴻在實施動作時，手臂都會打得很直。

唐嘉鴻接下來將返台休息，全力投入備戰體操亞錦賽。黃柏瑞透露，亞錦賽唐嘉鴻可能會以個人全能為主，「他自己也很有意願，希望可以拉抬台灣隊團體成績拿到獎牌。」（編輯：何宏儒）1150413

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