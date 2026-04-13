自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

辛納蒙地卡羅擊敗艾卡拉茲　重登球王寶座

2026/04/13 04:00

〔中央社〕義大利好手辛納今天在蒙地卡羅大師賽決賽，以7比6（7/5）、6比3力退尋求衛冕的西班牙名將艾卡拉茲，摘下個人首座紅土大師賽冠軍，並且從對手手中奪回世界第一的排名。

路透社報導，這場勝利為辛納（Jannik Sinner）近期驚人表現再添一筆，他成為史上僅次於喬科維奇（Novak Djokovic）之後，第2位能在同賽季拿下「陽光雙冠」（Sunshine Double）以及蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）冠軍的球員。喬帥曾於2015年達成此一壯舉。

邁阿密公開賽（Miami Open）與印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）均於年初在充滿陽光的城市舉行，這兩個大師賽合稱「陽光雙賽」（Sunshine Double）。

這也是辛納連續第4座大師1000系列賽冠軍，繼巴黎、印第安泉與邁阿密後再度封王，生涯累計第8座大師賽封王。

辛納賽後在場上受訪說：「我們來這邊就是想趁著接下來有更多大賽前，盡量多打幾場比賽。今天我們兩個都有非常高水準表現…這個結果真的很棒，能重回球王寶座意義重大。」

他與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）上次交手是在將近5個月前，當時辛納在ATP年終賽（ATP Finals）奪冠，球迷一直期待著「辛卡拉茲」（Sincaraz）對決下一篇章。（編譯：何宏儒）1150413

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中