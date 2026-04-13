MLB》大谷翔平砲轟「地表最強投」寫新紀錄！ 佐佐木朗希4局飆6K吞敗

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平手感火燙，今天首局首打席首球就開砲，本季第5轟出爐，但佐佐木朗希只投4局退場，出現5保送丟2分，終場道奇2：5不敵遊騎兵，中斷2連勝。

大谷翔平擔任開路先鋒DH，1局下半砲轟「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom），面對第一顆97.9英哩內角速球出棒，掃出右外野陽春砲，擊球初速108.3英哩、飛行距離374英呎。大谷連2天開轟，同時達成跨季連續46場上壘，刷新自己保持的日本球員最長連續上壘紀錄。

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大谷3下選到保送，5下被敬遠，7下敲出游擊飛球出局，9下第五打席遭三振，全場3打數敲1安、3度上壘，賽後打擊率0.286。

佐佐木朗希。（美聯社）

道奇先發投手佐佐木朗希前2局投得跌跌撞撞但沒掉分，第3局被對手突破，單局面對8個人次失掉2分，讓球隊陷入落後。

朗希此戰先發4局退場，用球數多達94球，最快球速98.3英哩（約158.1公里），被敲5安包含1轟，失2分責失，另有6三振、5保送，吞下賽季第2敗，防禦率6.23。

遊騎兵前5局打完2：1領先，比賽後段持續攻破道奇牛棚，而道奇只在7下靠塔克（Kyle Tucker）適時安打追回1分，最終無力回天。

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