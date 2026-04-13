MLB》慘遭橫掃！「法官」夯本季第4轟無用 洋基苦吞惡夢5連敗

賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第4轟，但還是無法拯救球隊走出泥淖，終場洋基4：5不敵光芒，3連戰系列賽被橫掃，近期苦吞5連敗。

洋基25歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）今天首局就掉分，次局又遇亂流，單局被敲3支安打再丟2分，讓光芒拉開分差。施利特勒先發5局退場，被敲7安失3分責失，飆8次三振，防禦率2.49。

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洋基前6局沒得分，7上終於破蛋攻下2分，追至1分落後，無奈牛棚7下、8下都失守，8局打完2：5落後。即便賈吉9上炸出2分砲，也無力改變戰局。

賈吉全場3打數敲1安，選到1保送，貢獻2分打點、跑回2分，目前打擊率0.218。

Aaron Judge is 2 for his last 21 with no extra-base hits dating back to the loss vs. the Marlins last Sunday pic.twitter.com/7flWX3DxFv — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） April 12, 2026

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