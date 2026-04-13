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MiLB》宰制道奇！台灣最速火球男後援4局無失分飆3K 防禦率1.35

2026/04/13 10:16

林振瑋。（資料照，記者林正堃攝）林振瑋。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀2A的台灣火球男林振瑋，今天迎來本季第2場出賽，後援4局無失分飆3K，表現亮眼。

林振瑋是台灣名投郭泓志的外甥，身高203公分、擁有剛猛速球，前年催出生涯最速的101英哩（約162.5公里）火球，打破潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝的紀錄，成為台灣最速火球男。

今天交手道奇2A，林振瑋5上中繼登板，該局猛飆2K讓對手3上3下。林振瑋6上化解得點圈危機，7、8局續投力保不失，完成4局投球退場，終場紅雀2A以2：7吞敗。

林振瑋此戰後援4局，用球數56球有37顆好球，只被敲1安無失分，另有3次三振、1保送，表現近乎完美，賽後防禦率1.35。

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