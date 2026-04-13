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MLB》相隔超過11000天後再現！國民23歲好手強打快腿寫記錄

2026/04/13 10:17

伍德。（路透）伍德。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民23歲強打伍德（James Wood）今天面對密爾瓦基釀酒人敲出全壘打，更上演罕見的盜本壘成功，寫下隊史久違的記錄。

伍德今天擔任先發右外野手打第1棒，4局上半1好3壞的情況下，相中釀酒人先發伍德魯夫（Brandon Woodruff）的內角92.9英里（約149.5公里）速球，一棒轟出右外野看台上，本季第5發全壘打出爐。

不過精采表現還不僅如此，7局上兩人出局，米德（Curtis Mead）與伍德各攻佔一、三壘，在兩好球的情況下發動雙盜壘戰術，伍德盜回本壘一開始被判出局，但經過電視輔助判決後推翻，讓他成為國民球團第12位盜本壘成功的球員。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，伍德成為隊史（包含前身蒙特婁博覽會）第8位單場同時有全壘打與盜本壘表現的選手，前一位達成的球員已要回溯到美國時間1995年6月9日的塔拉斯科（Tony Tarasco），距今長達了11265天。

伍德今天3打數敲出1支安打，更選到了兩次保送，打擊三圍.274/.392/.613開季狀況十分火燙，而球隊最終也以8：6收下勝利。

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