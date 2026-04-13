羽球》運動部參戰清晨盃 部長李洋賽前還為大家特訓

運動部李洋部長、黃啟煌次長。（清晨盃提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕第54屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽吸引許多球友相聚一堂。清晨盃正式賽事以個人賽為主，今年共計4299場次，最後一天的團體賽則以邀請制方式進行，主辦單位全民羽協希望透過邀請各機關團體及贊助廠商的組隊參與，共同推廣羽球運動。大力推動全民運動的運動部，本屆特別籌組3隊參賽，部長李洋表示，很高興有機會來參與比賽，全民運動有運動部以身作則，相信未來會發展的更好。

本屆運動部共派出男、女兩隊，再加上全民運動署一隊，身體力行實踐運動生活，主任秘書林佩君本身也是資深球友，她透露，部長李洋賽前還幫大家做一些簡單特訓。同仁們平時不只認真工作，對待運動也同樣投入，「透過運動可以凝聚大家的向心力，身體健康也能提升工作效率。」她也十分喜歡清晨盃的氛圍，無論輸贏大家互相鼓勵，展現運動家精神。

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第二次參加清晨盃的機要秘書卓君澤，則是久違的感受到了競技的熱血，來到清晨盃她才發現「高手在民間」，她笑說，雖然對手被電但過程十分享受。她也觀察到女子組隊伍相對較少，也鼓勵女生們，無論是否打羽球，都要多多運動。她進一步分享，全民運動署平時會舉辦許多豐富活動，大家可以利用官方網站查詢。

運動部成立後積極推動全民運動，全民羽協也全力響應，除了舉辦羽球賽事，平時也會和台灣各地的羽球同好交流，這次馬祖羽球委員會陳志銘與隊友組成連江羽球隊，再次感受清晨盃的樂趣。他在馬祖也與委員會同仁們積極推動馬祖羽球風氣，不僅積極的向下扎根，同時向上發展，透過聘請專業教練教學，讓家長們了解羽球、熱愛羽球，之後更會帶著小朋友來參與羽球運動，讓馬祖的羽球運動人口穩定成長。

除了運動相關部會，雲林地方法院院長卓進仕帶隊，組成雲林司法聯隊來參賽，他表示，作為院長，平時很難與每個同仁深入交流，但羽球是和大家拉近關係的好方式。球場他不再是難以靠近的長官，而是大家的好隊友。定期球敘不僅能提升機關本身的凝聚力，透過羽球也能認識其他部會的同仁，有助於業務的往來。

今年清晨盃的團體賽也能看見雙北客家外交隊，集結台北、新北客委會、外交部熱愛羽球的球友們，一起參與清晨盃，台北市客委會主委吳文德表示，過去大家聽到「客家」都會聯想到「傳統」，他也希望透過羽球，與年輕朋友們連結，並凝聚隱藏在都市中的客家人。他也預告，六月全民羽協主辦的「羽您有約」全國教育人員暨臺北市學生家長會聯合會羽球公益賽開幕上，將有精彩的客家表演，深刻體現運動與文化的結合。

團體賽參賽隊伍大合照。（清晨盃提供）

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