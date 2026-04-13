MLB》塞揚強投優質先發、超大物生涯首轟！老虎連勝橫掃馬林魚

史庫柏爾今天主投6.2局僅失1分，拿下勝投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天與馬林魚迎來系列賽最終戰的老虎，靠著兩屆塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）優質先發，以及陣中大物麥戈尼格（Kevin McGonigle）敲出生涯首轟在內，幫助球隊以8：2拿下3連勝，橫掃馬林魚。

馬林魚今天推派「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）先發，首局雖然解決掉老虎前兩棒，但基斯（Colt Keith）與格林（Riley Greene）則是接連敲安，扛下5棒的丁格勒（Dillon Dingler）更是咬中內角變速球，一棒轟出3分打點全壘打，幫助球隊先馳得點。

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比賽來到5局下，輪到農場頭號、大聯盟百大第2的超大物麥戈尼格展現火力，鎖定紅中97.3英里（約156.6公里）的速球扛出右外野大牆外，大聯盟生涯首轟出爐。

然而老虎的火力仍不僅如此，6局下卡本特（Kerry Carpenter）加入煙火秀扛出一發兩分砲外，巴耶茲（Javier Báez）在一二壘有人時敲出安打帶有1分打點，8下更是靠著對方投手暴投兵不血刃拿到分數，持續將雙方分差拉大。

投手部分，老虎先發史庫柏爾主投6.2局僅被敲出2支安打失掉1分，送出7次三振與2次保送，速球均速96.4英里（約155.1公里），極速上看98.7英里（約158.8公里），後續接替的費尼根（Kyle Finnegan）無失分，而最後一任投手席伯德（Connor Seabold）雖挨了羅培茲（Otto Lopez）一發陽春彈，但仍成功守住勝利，讓史庫柏爾收下本季第2勝。

相較之下，「魚王」今天度過開季最慘一役，雖然完成6局的投球，但被狂敲10支安打（含3轟）失掉7分吞敗，賽前防禦率0.74暴漲到2.67。

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