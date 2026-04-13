羽球》獲頒奧運金牌千萬獎金 李洋決定捐出：回饋社會

中華奧會榮譽主席林鴻道今天宣布，將自掏腰包回溯發放2020東京奧運與2024巴黎奧運的選手奪牌獎金，其中奧運金牌獎金為1千萬元。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華奧會榮譽主席林鴻道今天宣布，將自掏腰包回溯發放2020東京奧運與2024巴黎奧運的選手奪牌獎金，其中奧運金牌獎金為1千萬元。目前擔任運動部長的李洋透過臉書發文表示，自己更在意制度和環境，決定把獎金捐贈給公益團體，回饋給社會更需要的地方。

李洋和搭檔王齊麟在東京奧運、巴黎奧運奪下羽球男雙金牌，因而獲頒千萬獎金，對於這筆獎金，身為部長的李洋也提出自己的想法和建議，希望把獎金捐贈給公益團體，回饋社會。

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李洋臉書全文如下：

當選手時，曾有「奧運金牌千萬獎金」的承諾，今天林鴻道董事長決定實踐他的諾言。我的運動生涯上有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就我一次次站上頒獎台的機會。

現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方。

以下是我建議捐贈的公益團體，希望讓更多人關注這些單位長期的付出，也謝謝林鴻道董事長，讓這份承諾最終可以用另一種更有意義的方式被實現：

財團法人罕見疾病基金會、財團法人創世社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、中華身心障礙運動休閒服務協會、台灣星動公益運動推廣協會、肯愛社會服務協會、財團法人天使心家族社會福利基金會、台灣優質生命協會、婦女救援基金會以及月園流浪動物照護協會。

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