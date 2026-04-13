自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹姆斯18分率湖人痛宰爵士 奪第4種子首輪對決火箭

2026/04/13 11:45

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰爵士，團隊6人得分超過雙位數，詹姆斯（LeBron James）拿下18分，以131：107拿下3連勝，不過因為金塊今也擊敗馬刺，例行賽以西部第4名作收，將在首輪對戰第5種子火箭。

今是NBA例行賽最後一天，湖人必須贏球且金塊輸球才能超車收下西部第3種子，湖人首節在詹姆斯10分領銜下，握有32：22領先，次節八村壘外線5投3中挹注11分，打完前兩節取得62：45優勢，詹姆斯與八村壘都拿18分，艾頓（Deandre Ayton）進帳10分，爵士以森薩博（Brice Sensabaugh）15分最佳。

易籃後艾頓持續在禁區逞威，單節拿下12分，加上布朗尼（Bronny James）這節也拿下11分，紫金大軍帶著95：74領先進入決勝節，末節再以12：6開局，隨後將領先擴大至30分，讓勝負提前定調。

湖人團隊命中率54.8%，八村壘與艾頓都拿下22分、10籃板，詹姆斯上場16分鐘拿下18分，柯奈特（Dalton Knecht）替補貢獻17分，小史密斯（Nick Smith Jr.）挹注12分，布朗尼11分、4助攻。

爵士以希布維（Oscar Tshiebwe）29分、17籃板最佳，貝利（Ace Bailey）與森薩博（Brice Sensabaugh）都拿15分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中