NBA》詹姆斯18分率湖人痛宰爵士 奪第4種子首輪對決火箭

詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰爵士，團隊6人得分超過雙位數，詹姆斯（LeBron James）拿下18分，以131：107拿下3連勝，不過因為金塊今也擊敗馬刺，例行賽以西部第4名作收，將在首輪對戰第5種子火箭。

今是NBA例行賽最後一天，湖人必須贏球且金塊輸球才能超車收下西部第3種子，湖人首節在詹姆斯10分領銜下，握有32：22領先，次節八村壘外線5投3中挹注11分，打完前兩節取得62：45優勢，詹姆斯與八村壘都拿18分，艾頓（Deandre Ayton）進帳10分，爵士以森薩博（Brice Sensabaugh）15分最佳。

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易籃後艾頓持續在禁區逞威，單節拿下12分，加上布朗尼（Bronny James）這節也拿下11分，紫金大軍帶著95：74領先進入決勝節，末節再以12：6開局，隨後將領先擴大至30分，讓勝負提前定調。

湖人團隊命中率54.8%，八村壘與艾頓都拿下22分、10籃板，詹姆斯上場16分鐘拿下18分，柯奈特（Dalton Knecht）替補貢獻17分，小史密斯（Nick Smith Jr.）挹注12分，布朗尼11分、4助攻。

爵士以希布維（Oscar Tshiebwe）29分、17籃板最佳，貝利（Ace Bailey）與森薩博（Brice Sensabaugh）都拿15分。

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