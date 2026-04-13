舉重》郭婞淳看林志傑引退感觸滿滿 現階段放眼名古屋亞運

郭婞淳。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「舉重女神」郭婞淳今天出席宏道基金會頒獎典禮獲頒東京奧運金牌1千萬獎金，她很感謝董事長林鴻道長期對體育的付出，也在她失去自信時為她打氣，現階段她把重心放在6月的亞運國手資格決選，希望能夠爭取續戰名古屋亞運的機會。

郭婞淳獲頒東京奧運千萬獎金，她也回贈自己製作的金牌卡片給林鴻道，她表示，感謝董事長在她生涯期間一直鼓勵、陪伴她，這次的加碼獎金也是董事長對於體壇選手、教練的鼓勵，「其實基金會很常詢問我們選手是否有機會可以到基層學校給小選手鼓勵，我們的出現可以給他們力量，我在他身上看到善的循環。」

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郭婞淳近期正積極為6月的亞運國手資格決選，她表示，目前也還是有些傷勢，所以無法參與接下來的亞錦賽，必須專心準備這次決選，她也希望能夠再戰亞運。

提到昨天林志傑的引退儀式，郭婞淳感觸相當多，她笑說，可能自己也已經接近這個階段，「身為一個選手要決定自己的生涯要在什麼時候停止，這真的是很艱難的決定，情緒很複雜。」

看到林志傑盛大的引退儀式，郭婞淳笑說，真的有想過是否有機會辦一個這樣的引退儀式，她也開玩笑地說：「這樣我是要高掛舉重服嗎？」提到林志傑這名球員，郭婞淳表達自己的敬意，「我覺得傑哥真的很不容易，我相信他的精神會一直延續下去。」

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