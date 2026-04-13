路跑》台日女子路跑大不同 日本最大跑步報名社長黑崎悠看到一亮點

日本最大跑步報名與社群平台「RUNNET」社長黑崎悠親臨台新女子馬拉松現場（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕日本最大跑步報名與社群平台「RUNNET」社長黑崎悠親臨台新女子馬拉松現場，他也對台灣路跑賽事氛圍感到驚喜，「台灣的路跑娛樂性比較高！」

台新女子馬被外界譽為「香香馬」，賽後會場化身為專屬派對，除了有甜點市集強勢回歸，還有塔羅占卜，另外提供美甲、美髮、梳妝與瑜珈放鬆服務。今年更特別針對寵物組推出「寵物專屬服務」，除了能拍下毛孩專屬美照賽後免費下載，更有專業獸醫提供健康諮詢。

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日本有名古屋女子馬、東京澀谷表參道女子路跑等專屬女生跑者的賽事，黑崎悠也來台親自感受台、日女子路跑賽的不同，他大讚，「從比賽中可以看到台灣女性跑者的活力十足，而且台灣路跑賽娛樂性比較高，像是寵物跑，這在日本幾乎沒看到，而且攤位種類豐富，像是塔羅占卜、月下老人廟，在日本不太會有，這非常有趣。」

日本當地的馬拉松最讓人津津樂道的正是民眾加油的氛圍，讓不少台灣跑者參賽時都樂在其中，對此，黑崎悠提到，日本馬拉松會推出加油獎，選出最佳加油團，此外還有推出路跑賽的加油線上程式，可以追蹤跑者跑到哪，為他加油，這或許是台灣賽事現在還需要加強的地方，「加油很重要，但或許可以再集中一點，因為人沒有到很多。」

近年不少台灣跑者都跑到日本參加馬拉松，被問到「RUNNET」是否有機會在台灣也主辦一場賽事？黑崎悠表示，「我們主辦的富士山馬拉松，每年都有3、4000台灣跑者參加，讓我們能感受到台灣跑者是如何感受日本文化，或許將來會有機會，但不會是現在。」他也預告，未來富士馬會推出線上程式，且是繁體中文版，讓更多台灣跑者加入。

日本最大跑步報名與社群平台「RUNNET」社長黑崎悠親臨台新女子馬拉松現場（記者吳孟儒攝）

日本最大跑步報名與社群平台「RUNNET」社長黑崎悠親臨台新女子馬拉松現場（記者吳孟儒攝）

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