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MLB》道奇「送頭」跑壘低級失誤！ 總教練嚴厲批評：不該出現...

2026/04/13 14:44

羅伯斯。（資料照，法新社）羅伯斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天3局下半發生跑壘失誤，葬送得分機會，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）提出批評。

道奇3下2出局一二壘有人，輪到帕赫斯（Andy Pages）打擊，二壘跑者寇爾（Alex Call）蠢蠢欲動想往三壘挺進，一壘跑者大谷翔平見狀也往二壘衝刺，未料寇爾啟動後又猶豫，這時大谷已經快上到二壘，寇爾無法回壘的情況下，在壘間被夾殺出局。

談到寇爾的「送頭」跑壘，羅伯斯直言他不該躁進，留在二壘就好，「當時是全隊手感最火燙的打者站上打擊區，絕不能發生在壘間出局的情況，這是不該出現的失誤。」

寇爾則表示，如果啟動時機再完美一點，應該可以盜上三壘，但當下自己並沒有把握能安全上壘，所以才煞車想回二壘。

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