田徑》選手拚亞運達標有希望！台灣公開賽停辦後重新申辦變新北國際公開賽

台灣田徑選手楊俊瀚（藍衣）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣國際田徑公開賽日前傳出因經費卡關停辦的消息後引發軒然大波，而田徑協會今天也宣布，為接軌世界田徑總會（World Athletics）現行積分制度，為了進一步強化賽事的在地認同感，並參考世界田徑大獎賽（World Athletics Tour）以城市命名的國際慣例，本屆賽事重新申辦後正式定名為「2026新北國際田徑公開賽」。

田徑協會表示，在運動部的鼎力支持下，國內田徑賽事水平已顯著提升。包含新北市萬金石馬拉松與台北馬拉松雙雙榮獲世界田徑總會金標籤（Gold Label）殊榮；而過往深受亞洲各國好評的國際田徑公開賽，今年亦成功轉型，由過往的邀請賽層級，正式晉升為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤（Silver Label）」B級賽事。

請繼續往下閱讀...

為了進一步強化賽事的在地認同感，並參考世界田徑大獎賽（World Athletics Tour）以城市命名的國際慣例，本屆賽事重新申辦後正式定名為「2026新北國際田徑公開賽」，此舉除了彰顯新北市對田徑賽事的支持，更希望透過「城市冠名」結合在地特色觀光，將運動賽事打造成為新北市最閃亮的國際名片，讓各國選手在競賽之餘，深度體驗台灣城市的熱情與魅力。

作為本屆名古屋亞運前哨站，本次賽事定於 6月6、7日 在 新北市板橋體育場 點燃戰火，國內多位指標性名將，包括男子短跑好手陳玟溥、楊俊瀚，將與來自世界各國的頂尖運動員同場較勁，力求在臺灣主場田徑迷的助威下，衝擊亞運參賽標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法