日職》對台灣隊飆158公里 徐若熙讓軟銀教頭轉念獲開季先發機會

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在徐若熙開季連繳兩場優質先發後，日媒今天用專文報導軟銀監督小久保裕紀一開始對於讓這位「台灣至寶」開季進入先發輪值，其實是採取謹慎保留的態度，但看到他2月底對台灣隊的交流賽飆出158公里，才轉念讓他得到開季先發的機會，只是小久保仍強調，「並沒有打算讓他本季長期待在固定先發輪值內」。

徐若熙去年季後行使中職旅外自由球員權利，和軟銀簽下3年最高總值1500萬美元合約，在4月1日的日職生涯初登板就以6局無失分奪下首勝，4月8日在主場福岡巨蛋首次亮相也繳出7局失1分好投，只可惜打線不給力，他吞下旅日首敗。但小久保對於徐若熙的表現給予好評，且認為他被西武獅打者小島大河砲轟的那一球並非失投，而是相當刁鑽的內角球。

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儘管軟銀球團肯定徐若熙已具備日職競爭力，但同時認為他的潛力尚未完全發揮，球團首席棒球營運總管（CBO）城島健司就曾指出：「我們不認為現在就是他的巔峰。在球團的科技與科學化訓練之下，相信可以把他培養成規模更大的投手。」球團規劃在球季中安排專注訓練與適度休養的期間，目標是讓他順利完成日職菜鳥球季，因此小久保一度對他在開季初是否讓他進入先發輪值，抱持審慎態度。

然而轉折點出現在2月下旬，當時軟銀遠征台灣，在台北大巨蛋與中信兄弟及經典賽台灣隊進行交流賽，徐若熙面對台灣隊先發飆出追平個人最速的158公里，主投3局僅被敲1安無失分。小久保指出，「看到那場投球後，我的想法改變了。原本考量他打完經典賽可能會有疲勞，曾討論讓他進入強化調整期。但他其實已經把狀態準備得很好，而且非常渴望盡快在日職一軍登板，在這樣的情況下，我們決定先讓他先發投兩場看看。」

如今，徐若熙用開季連續兩場優質先發，替自己爭取到本週的再次先發機會，只是小久保也強調，並不會因此固定讓他待在先發輪值內。

長期採訪軟銀的日本資深自由記者田尻耕太郎，今天就用「『台灣至寶』徐若熙日職前2戰證明身價 教頭轉念的關鍵身影」為題進行深度報導，他並指出，徐若熙的類型讓人聯想到2010年代前期曾擔任球隊王牌的攝津正，「雖然球速與球種不同，但在投球動作的平衡性上，兩人有相似之處。從三壘側觀察其抬腿後的投球動作，甚至會讓人產生身影重疊的錯覺。」

田尻提到，這種穩定機制也反映在控球能力上，攝津過去以精準控球著稱，而徐若熙在去年中職賽季投114局僅出現14次四壞保送，這項優勢將成為他在日職持續競爭的重要武器。

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